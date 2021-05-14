В России ускорят расселение аварийного жилья

Российский премьер-министр Михаил Мишустин подписал указ, предписывающий регионам ускорить переселение граждан из аварийного жилья, сообщила пресс-служба правительства.

«У регионов появится возможность более оперативно проводить расселение аварийного жилищного фонда. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин», – говорится в сообщении.

В частности документ позволяет изменять порядок предоставления субсидий Фонду содействия реформированию ЖКХ, распределяющему финансирование по регионам. Нововведения позволят субъектам добиваться получения финансирования на расселение аварийного жилья на будущее. В настоящее время деньги можно получить только на текущий год. После вступления документа в силу минимальным этапом региональной адресной программы будет считаться не только текущий год, но и последующие периоды, объяснили в правительстве.

В декабре прошлого года президент России Владимир Путин заявил, что пора «вытащить людей из трущоб», закрыв тем самым «позорную страницу аварийного жилья». В конце 2020 года Госдума приняла законопроект о реновации в регионах. Согласно документу реконструкцию жилья при согласии двух третей собственников квартир многоквартирного дома предлагается проводить во всех субъектах.

