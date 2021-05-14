В России за сутки выявлено 9,4 тыс. новых случаев COVID

В России за сутки выявлено 9 462 новых заболевших коронавирусной инфекцией в 84 регионах, передает оперштаб. В последнее время, отмечает агентство "Интерфакс", число случаев COVID-19 в сутки не превышало 7-8 тыс. за сутки. Так, на 13 мая число новых заболевших равнялось 8380.

В Москве суточная заболеваемость также растет и достигла 3 818 новых случаев, так много заболевших за сутки не было с конца января. Накануне было зафиксировано 2787 случаев.

В общей сложности в стране за все время эпидемии выявлено 4 922 901 случай COVID, летальных исходов зафиксировано 115 116 и 4 537 634 россиян успешно перебороли заболевание. За минувшие сутки из больниц были выписаны 9 756 человек, умерли 393 пациента.

В Москве за минувшие сутики были выписаны из больниц 2943 человека, скончались 60 пациентов. Столица остается на первом месте среди регионов РФ по заболеваемости COVID. В пятерку вошли также Санкт-Петербург (+739), Московская (+648), Ростовская область (+204) и Воронежская область (+127).

Наименьший прирост за сутки зарегистрирован в Чукотском АО (+2), Еврейской АО (+1). Ни одного случая COVID-19 за сутки не зафиксировано в Ненецком АО.

