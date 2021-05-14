В России значительно выросло число ипотечных сделок

Согласно данным Росреестра, за первый квартал 2021 года в нашей стране зарегистрировано около 843,2 тыс. ипотечных сделок.

По словам заместителя руководителя Росреестра Елены Мартыновой, это на 30% выше аналогичного показателя 2019 года (663,6 тыс. сделок).

В сравнении с прошлых годом спрос на ипотеки вырос на 18% (713,7 тыс.). При этом в марте 2021 года зарегистрировано 339,4 тыс. ипотечных сделок – это на 22% больше чем было в марте 2020 года, передаёт ТАСС.

Лидерами по числу таких сделок стали Подмосковье (70,4 тыс.), Москва (55,9 тыс.) и Краснодарский край (51,2 тыс.). Кроме того, в пятёрку вошли Санкт-Петербург (41,3 тыс.) и Свердловская область (36 тыс.).

Как пояснили в Росреестре, положительная динамика связана, в том числе с технологическими решениями.

«Сейчас у заявителей есть возможность оформить ипотеку удалённо в максимально короткие сроки. Востребованность услуги в сравнении с прошлым годом увеличилась в четыре раза», – резюмировала Мартынова.

Ранее сообщалось, что первый заместитель председателя Сбербанка Александр Ведяхин заявил, что рынок ошибся в прогнозах последствий коронавируса COVID-19. По его словам, речь идёт об ожидании ухудшения качества кредитного портфеля банков. Как подчеркнул представитель крупнейшей кредитной организации страны, это предположения не реализовались.

По словам первого зампреда Сбера, по итогам первого квартала 2021 года банк понизил прогноз уровня риска по кредитному портфелю со 120-140 б.п. (1,2-1,4%) до примерно 100 (1%).

«Имеется в виду показатель cost of risk, который определяется как сумма резервов под кредитные потери в отношении к размеру кредитного портфеля», – пояснил он.

При этом кредитование вообще не замедлилось, а кредитный портфель и вовсе увеличился на 9,9%, до 44,8 трлн руб. Одним из ключевых драйверов здесь стала ипотека, которая показала рост сразу на 25%.