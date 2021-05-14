Врач-иммунолог объяснил резкий рост числа заболевших COVID-19 в Москве

Владислав Жемчугов – доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям – прокомментировал данные оперативного штаба по суточному приросту заболевших коронавирусом в Москве, который сегодня оказался максимальным с 17 января 2021 года.

По его мнению, это может быть связано увеличением количества проведенных ПЦР-тестов после майских праздников, а также с возвращением граждан из-за границы. При этом специалист убеждён, что предпринятые в майские праздники меры сработали, а без них заболевших COVID-19 было бы сейчас значительно больше.

Однако сам всплеск, как подчеркнул эксперт, объяснить однозначно пока очень сложно, так как большинство москвичей уже либо переболели, либо вакцинированы, передаёт РИА Новости.

«Надо сравнить с цифрами анализов. Возможно, что после праздников сделали большое количество тестов. И возвращение из-за границы могло привести к росту числа заболевших, в том числе могли завести вирусы-мутанты, и это самое главное, что надо сейчас исключить», – предположил иммунолог.

Также врач призвал уточнить, заносятся ли результаты тестов на ковид, сделанных в столичных аэропортах и на вокзалах транзитным пассажирам из регионов, в статистику Москвы.

Ранее сообщалось, что в России за последние 24 часа сутки выявили 9 462 новых заболевших коронавирусной инфекцией. При этом 13 мая число новых заболевших равнялось 8380.

В Москве суточная заболеваемость также растет и достигла 3 818 новых случаев, так много заболевших COVID-19 за сутки не было в столице с конца января. Накануне было зафиксировано 2 787 случаев.

В общей сложности в стране за все время пандемии выявлено 4 922 901 случай коронавируса, летальных исходов зафиксировано 115 116 и 4 537 634 россиян успешно перебороли заболевание. За минувшие сутки из больниц были выписаны 9 756 человек, умерли 393 пациента.

В Москве за минувшие сутки были выписаны из больниц 2 943 человека, скончались 60 пациентов.