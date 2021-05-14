За последние сутки погибли 26 и ранены более 600 палестинцев

Министерство здравоохранения Палестины заявило, что за последние сутки по меньшей мере 26 палестинцев погибли, более 600 получили ранения в результате стычек на Западном берегу реки Иордан и ударов израильской армии в секторе Газа, сообщает ТАСС.

По палестинского минздрава в Газе жертвами бомбардировок стали 16 жителей. На Западном берегу реки Иордан, где с раннего утра не стихают беспорядки, четверо арабов погибли в Хевроне, Иерихоне, Дженине и Рамалле, еще двое - в Сальфите. Наибольшие потери – четыре человека – палестинцы понесли в Наблусе. В общей сложности за день там было отмечено порядка 200 точек соприкосновения, где возникали столкновения между палестинскими протестующими и сотрудниками пограничной полиции. Поседение активно применяют слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули. Палестинцы жгут покрышки и забрасывают силовиков камнями.

8 мая в Восточном Иерусалиме вспыхнули столкновения между палестинцами и израильскими полицейскими. Волнения начались после решения израильского суда о проводится выселении нескольких арабских семей из их жилья.

Затем Израиль подвергся ракетному удару со стороны Палестины. В ответ на обстрел своей территории, Израиль нанес удары по Палестине.

По данным минздрава Палестины, 122 палестинца погибли и более 900 пострадали за четыре дня.

Израиль сообщает о девяти погибших.