Белоруссия разместит в России гособлигации на 100 млрд рублей

Белоруссия в 2021-2023 годах разместит в РФ государственные долговые бумаги на общую сумму 100 млрд российских рублей со сроком обращения не менее 1092 дней.

Соответствующе поручение дал Кабмину Белоруссии глава республики Александр Лукашенко. Согласно указу белорусского лидера, опубликованному на национальном правовом интернет-портале, делается это в целях рефинансирования внешнего государственного долга.

При этом указ поручает при необходимости закреплять в эмиссионных документах отказ Белоруссии от иммунитета от применения зачёта встречных требований, судебных и арбитражных процессов и разбирательств, исполнения судебного и арбитражного решений, а также в отношении предварительного обеспечения иска и обеспечения исполнения судебного и арбитражного решений по спорам, связанным с эмиссией, обращением, погашением и обслуживанием государственных ценных бумаг и вытекающим из эмиссионных документов.

Кроме того, в документе отмечается, что денежные средства, которые будут получены от размещения государственных ценных бумаг на территории РФ, будут зачисляться на банковский счёт Минфина Белоруссии, открытый в российском «Газпромбанке».

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