«Индийский» штамм коронавируса распространяется быстрее «британского»

Главный санитарный врач Англии Крис Уитти заявил, что «индийский» штамм коронавируса распространяется с большей скоростью, чем «британский», сообщает ТАСС.

«Мы уверены, что индийский вариант обладает большей трансмиссивностью, чем кентский. Однако теперь нам необходимо понять, насколько быстрее он передается. Мы сможем получить эту информацию в ближайшие недели», – сказал Крис Уитти. По его мнению, со временем «индийский» штамм обгонит «британский» штамм и станет доминирующим в Великобритании.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что в связи с распространением «индийского» штамма власти сократят временной промежуток между двумя прививками с двенадцати недель до восьми для лиц старше 50 лет, с целью «гарантировать безопасность наиболее уязвимым категориям граждан». «В настоящий момент нет свидетельств, которые говорили бы о том, что применяемые нами вакцины менее эффективны против данного штамма», – сказал Борис Джонсон. Премьер-министр добавил, что сложившаяся ситуация не скажется на очередном этапе снятия коронавирусных ограничений в стране 17 мая, но может отстрочить полную отмену всех ограничительных мер, запланированную на конец июня.

За последние сутки в Великобритании зафиксировали 2 193 случая инфицирования коронавирусом, а 17 человек скончалось от COVID-19.

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