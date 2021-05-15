Как выбрать золотой кулон

Золотые кулоны бывают разнообразными, поэтому важно подобрать подходящее украшение.

Разновидности

При выборе золотого кулона, следует рассмотреть популярные его виды. Украшение может быть в виде:

религиозного кулона, крестика;

кулона-украшения;

часов-кулона;

медальона;

аромакулонов;

кулона-талисмана.

Самыми востребованными считаются кулоны-украшения, религиозные украшения, кулоны-часы. Изделия, сделанные из золота, прочные, роскошные и модные. А самыми востребованными считаются украшения из белого золота, платины.

Изделия нередко дополнены драгоценными камнями. Они выглядят дорого, элитно. При этом истинные ценительницы таких украшений не жалеют никаких денег, чтобы быть привлекательной.

Золотые кулоны могут быть разнообразными – в виде животных, геометрических фигур, зодиакальных знаков, дамского профиля. Благодаря камням и стразам изделие получается намного шикарнее. У влюбленных востребованы кулоны в форме сердца. Оригинально смотрится пара изделий, сделанная в виде половинок сердца, которые остаются у любящих людей.

Выбор изделия

Даже привлекательный кулон может не подойти. Чтобы приобрести подходящее украшение, следует учитывать длину шеи, форму лица, цвет кожи. Даже при выборе подарка нужно учитывать данные параметры. К загорелой коже лучше приобрести желтое или красное золото. А для светлой требуются кулоны из белого золота.

Выбирая украшение, необходимо учитывать длину шеи: если она длинная, нужны маленькие кулоны с короткой цепью, а если короткая, не подходят громоздкие аксессуары. Обязательно следует учитывать форму и пропорции тела, поскольку если торс короткий, не следует приобретать большие кулоны.

Огромное значение имеет цвет глаз. Для кареглазых модниц подходят кулоны с темно-красными камнями, а для зеленоглазых лучше выбирать фиолетовые тона. Сероглазым женщинам можно выбирать изделия с любыми камнями.

Сейчас есть возможность заказать кулон профессиональным дизайнерам, чтобы они создали уникальное украшение. Это позволит получить стильное и модное изделие, полностью соответствующее внешности и личным предпочтениям.