ХАМАС выпустил десятки ракет по Тель-Авиву

Боевое крыло палестинского движения ХАМАС объявило о запуске нескольких десятков ракет в направлении Тель-Авива, сообщает РБК со ссылкой на палестинскую радиостанцию Donia Al-Watan. Ракеты были запущены в 13:30 в ответ на последнею атаку Израиля, в результате которой погибли 10 человек, 8 из них несовершеннолетние, передает радиостанция.

8 мая в Восточном Иерусалиме вспыхнули столкновения между палестинцами и израильскими полицейскими. Волнения начались после решения израильского суда о проводится выселении нескольких арабских семей из их жилья.

Затем Израиль подвергся ракетному удару со стороны Палестины. В ответ на обстрел своей территории, Израиль нанес удары по Палестине.

На 14 апреля по данным минздрава Палестины, 122 палестинца погибли и более 900 получили ранения.

Израиль сообщает о десяти погибших.