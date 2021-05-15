Китай посадил зонд на поверхность Марса

Национальное космическое управление Китая заявило, что китайский космический аппарат «Тяньвэнь-1» с марсоходом «Чжужун» осуществил успешную посадку на поверхность Марса, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на агентство Синьхуа. Таким образом, Китай стал третьей страной, после СССР и США, которая высадила аппарат на поверхность Марса.

«Аппарат "Тяньвэнь-1" 15 мая в рамках первой миссии Китая по исследованию Марса совершил успешную посадку в предварительно выбранном районе в южной части равнины Утопия на Марсе», – говорится в заявлении Национального космического управления Китая.

Запуск с Земли космического аппарата для исследований Марса «Тяньвэнь-1» был осуществлен 23 июля 2020 года с космодрома Вэньчан на острове Хайнань. В конце февраля он успешно вышел на орбиту ожидания Марса.

СССР смог осуществить высадку на Марс аппарата «Марс‑3» в декабре 1971 года, однако связь с ним была потеряна сразу после начала его работы.

В июле 1976 года США совершившими высадку на Марсе аппарата Viking-1.