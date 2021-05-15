Климкина напугали слова Путина об Украине

Экс-глава МИД Украины Павел Климкин выразил опасения из-за слов президента РФ Владимира Путина, заявившего накануне, что Украина превратилась в страны в «анти-Россию».

В соцсетях бывший руководитель внешнеполитического ведомства «незалежной» написал, что высказывание Путина об Украине как об «анти-России» не стоит недооценивать.

«Это не очередная находка спичрайтеров, президент РФ говорит о нас как о постоянном источнике проблем для России, – пояснил он. – Именно такой лексики он ещё не применял. Ответ Кремля будет асимметричным и очень жёстким».

Напомним, 14 мая Владимир Путин в ходе совещания с постоянными членами Совета безопасности РФ заявил, что из Украины делают российского антипода, и это вызывает у него сожаление.

«Судя по всему — и это очень печально, – но Украину медленно, но верно превращают в какую-то анти-Россию, эта страна становится площадкой, откуда постоянно приходят новости, заставляющие задуматься о собственной безопасности», – сказал накануне президент.

Ранее сообщалось, что руководитель президентской пресс-службы Дмитрий Песков рассказал об отношении российского лидера Владимира Путина к главе украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктору Медведчуку.

По словам представителя Кремля, Путин считает его одним из немногих политиков на Украине, который выступает за нормализацию отношений с нашей страной, причём не словах, а на деле.

«Кем для Путина является Медведчук? Он для него является одним из украинских политиков, который в отличие от многих других придерживается точки зрения о необходимости нормализации взаимовыгодных отношений между Москвой и Киевом», – сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, следили ли власти РФ за процессом над Медведчуком и как можно описать его отношения с Путиным.

Пресс-секретарь президента РФ подчеркнул, что Медведчук и Путин «знают друг друга и неоднократно встречались». Кроме того, Песков признался, что в Кремле внимательно следят за развитием событий на Украине, но не собираются в неё вмешиваться, но хотят быть уверены, что это не политическая «охота на ведьм».