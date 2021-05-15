В России за сутки выявили 8 790 новых заболевших коронавирусом

За последние сутки в РФ, по данным оперштаба, выявили ещё 8 790 новых заболевших коронавирусом. Всего к утру субботы, 15 мая число заразившихся COVID-19 в нашей стране составило 4 931 691.

За всё время эпидемии от ковид в нашей стране вылечились 4 547 500 пациента, из них 9 866 за минувшие сутки. Жертвами коронавируса за весь период пандемии стали 115 480 россиян, из них 364 за сутки.

По числу новых заболевших продолжает лидировать Москва – в столице за сутки выявили 3 073 случаев коронавируса. На втором месте Санкт-Петербург (+749). Замыкает тройку «лидеров» Подмосковье (+671). Далее следуют Ростовская область (+205) и Воронежская область (+131).

Напомним, 14 июня в России выявили максимальное за почти восемь недель количество новых заболевших коронавирусом – 9462. В Москве же суточный прирост составил 3 818 человек, что стало максимумом с 17 января.

По мнению известного российского врача и телеведущего Александра Мясникова, вчерашние данные говорят о том, что в нашей стране началась третья волна COVID-19. Но, как нетрудно увидеть, почти всю прибавку дала именно столица: по всей России превышение числа заболевших над показателем предыдущих суток составляет 1082.

Разумеется, вопросы, связанные со вспышкой заболеваемости, Expert.ru адресовал в первую очередь именно столичному Департаменту здравоохранения. К сожалению, в ведомстве затруднились дать ответы в оперативном режиме, пообещав ответить на вопросы на следующей неделе.

По сведениям из неофициальных источников в столичных клиниках, наибольшее количество пациентов, у которых диагностирован в последние дни COVID-19, принадлежит к старшей возрастной группе, свыше 60 лет.

Подробно об этом читайте в нашем материале «О третьей волне пандемии в России говорить пока рано».

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