Макрон получил очередное открытое письмо

93 французских полицейских в отставке обратились к президенту страны Эммануэлю Макрону с открытым письмом, в котором потребовали обратить властей на ситуацию с безопасностью в стране, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Valeurs Actuelles. Экс-полицейские заявили, что в стране сложилась «чрезвычайно серьезная ситуация с точки зрения безопасности и общественного спокойствия», а власти должны исправить такое положение вещей. По мнению авторов письма, в некоторых районах в стране не действуют законы, а «агрессивные меньшинства» пытаются заменить собой власть государства.

21 апреля несколько десятков французских генералов и офицеров (большая часть из которых в отставке) опубликовали открытое письмо к президенту Эммануэлю Макрону, в котором предупредили, что Франция оказалась на пороге гражданской войны с исламистами. В письме утверждается, что исламисты захватывают целые области Франции и устанавливают там свои порядки, а законы Республики там не действуют.

28 апреля начальник главного штаба французских вооруженных сил генерал Франсуа Лекуантр пригрозил наказанием для подписавших письмо военных. «Каждый из этих генералов предстанет перед высшим военным советом. В конце этой процедуры президент республики подписывает указ о лишении воинского звания», – заявил Лекуантр.

Согласно опросу общественного мнения, проведенного во Франции Harris Interactive для новостного канала La Chaîne Info, 58% французов поддерживают письмо французских военных к президенту страны Эммануэлю Макрону, в котором они предупредили об опасности расовой войны и госпереворота. Более того, 49% опрошенных считают, что армия должна действовать самостоятельно, без согласия правительства, чтобы спасти страну.

Кроме того, 84% опрошенных французов считают, что насилие на улицах французских городов постоянно растет, а 73% опрошенных считают, что страна рушится.