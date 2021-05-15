НАТО готово к диалогу и сдерживанию России

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс сохраняет готовность к диалогу с Россией, но при этом высказался против отмены антироссийских санкций, сообщает РБК.

«Это основа для нашего двустороннего подхода к России. Сдерживание, оборона и диалог. Мы предлагаем России диалог, но Россия все равно ведет себя агрессивно и дома, и на мировой арене», – сказал Столтенберг в ходе онлайн-дискуссии Экуменического церковного конгресса во Франкфурте-на-Майне.

При этом генсек НАТО отметил, что североатлантический альянс не желает возобновления холодной войны, однако не может смотреть, как «попирается международное право». «Мы должны сохранять экономическое давление и санкции, демонстрируя в то же время готовность к переговорам», – добавил Столтенберг.