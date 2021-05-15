Курс доллара: рублю определили новый коридор

Курс доллара сохранил позиции к рублю в ходе торгов в пятницу. Доллар к рублю открыл торги на уровне 74.03, в то время как евро открылся на 89.37. К 17:02 доллар упал и достиг уровня 73.8 рубля, а евро наоборот повысился до 89.56 рубля. Однако затем курс доллара вернул потери и оказался на исходных позициях.

Статья по теме: «Ситуация на финансовых площадках за прошедшую ночь резко изменилась»

Индекс доллара DXY при этом показал негативную динамику, двинувшись с 90,74 пункта к 90,71 пункта.



«Под занавес торговой недели наблюдается восстановление котировок рисковых активов. После сокрушительного провала в предыдущие дни техническая перекупленность индексов снята, что и позволило организовать отскок. Сохраняется неопределенность вокруг инфляции и монетарных циклов от ведущих ЦБ, а значит, оценивать устойчивость отскока финансовых рынков явно преждевременно»,- комментирует рыночную обстановку аналитик БКС Михаил Зельцер.

Учитывая динамику, рубль краткосрочно будет двигаться в диапазоне 73.7 — 74.3 в паре с долларом и 89.3 — 89.8 в паре с евро.

Аналитики банка "Санкт Петербург" отмечают, что позитив для российских активов связан с геополитическими новостями.

«Так, вчера глава Минэнерго США заявила, что российские власти вряд ли напрямую участвовали в кибератаке на трубопровод Colonial Pipeline. Пока для рубля ключевым моментом остается дальнейшая динамика доллара и спрос на риск. Мы ожидаем, что курс USDRUB будет малоподвижным и задержится около 74 руб./$», - прогнозируют в банке.

Юрий Кравченко из ИК "Велес Капитал" отметил, что курс доллара может снова вернуться на уровень 75 рублей.

«В пятницу пара доллар/рубль продолжила борьбу за отметку в 74 руб. В последние часы перед окончанием рабочего дня американская валюта сначала корректировалась ниже 73,75 руб., однако затем вернулась на уровень выше 74 руб. Основное давление на доллар оказывала коррекция USD к основным мировым валютам и дальнейший рост цен на нефть. Так, индекс доллара опускался во второй половине дня ниже 90,3 пунктов, обновив минимум предыдущего дня, однако после этого скорректировался вверх. В свою очередь, цена на нефть марки Brent поднималась ближе к вечеру выше 68,5 долл. за баррель, однако после этого последовала фиксация прибыли участников сырьевого рынка, и котировки снова устремились в сторону 68 долл. Подобная динамика несколько скорректировала позиции рубля ближе к вечеру, и в целом его преимущество в паре с долларом сократилось почти до нуля» - отметил аналитик.

«В то же время отметим, что попытки закрепиться ниже 74 руб. по паре доллар/рубль инвесторы предпринимают лишь в условиях несколько сократившейся геополитической напряженности. В том случае, если риски снова возрастут, доллар получит хорошие шансы для возвращения в сторону 75 руб», - оценивает он.

Курс доллара. Прогноз

Как сильно упадет курс доллара после встречи Путина и Байдена, версии экспертов

Курс рубля затих в ожидании сильных сигналов. Прогнозы экспертов по курсу доллара

