В ЕС назвали эскалацией формирование Россией списка «недружественных стран»

Глава Евросовета Шарль Мишель раскритиковал решение России объявить Чехию «недружественной страной» и назвал этот шаг ведущим к эскалации с Еврсоюзом.

«Решение правительства России о «государствах, совершающих недружественные действия» – еще один шаг к эскалации и подрыв дипломатических отношений», – написал Шарль Мишель в твиттере.

Глава Евросовета заявил о тщетности попыток «разделить ЕС» и полную солидарность с Чехией. Кроме того, Шарль Мишель призывал Россию «полностью соблюдать Венскую конвенцию».

14 мая правительство России утвердило перечень недружественных стран – в список попали США и Чехия.

23 апреля президент России Владимир Путин подписал указ «О применении мер воздействия (противодействия) на недружественные действия иностранных государств». Указ позволяет ограничить или полностью запретить заключение иностранными дипломатическими представительствами и консульскими учреждениями, совершающих недружественные действия в отношении России, трудовых договоров с физическими лицами, находящимися на территории Российской Федерации.

Правительству Российской Федерации поручено определить перечень недружественных иностранных государств, в отношении которых применяются меры воздействия и определить количество физических лиц, с которыми могут быть заключены договоры. Правительство может вносить предложения об изменении мер воздействия, установленных президентским указом, и срока действия таких мер.