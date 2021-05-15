Виды фитостен и их преимущества в интерьере

Ведь благодаря вертикальному озеленению можно оживить любое пространство, а также создать уютную обстановку.

Виды фитостен

Фитостена – система замкнутого типа, которая состоит из живых растений. Поскольку в такой конструкции все растения расположены вертикальным образом, интерьер приобретает естественную красоту живой природы. При этом фитоконструкции бывают разными. В основном пользуются спросом полочные и модульные фитосистемы. Ведь эти два вида обладают уникальной способностью точно создать атмосферу природы.

Следует особенно выделить стены из мха, которые смогут украсить любое помещение. Особенность такой фитостены заключается в том, что мох выглядит как настоящий, но при этом за ним не требуется ухаживать, а также поливать его. Он будет оставаться зеленым и свежим на протяжении долгих лет.

Преимущества в интерьере

Важно отметить, что у полочной и модульной фитосистемы есть свои достоинства, благодаря которым интерьер смотрится достаточно оригинально.

К преимуществам полочного типа следует выделить:

высокий уровень надежности;

универсальное применение;

прочная фиксация растений;

возможность вносить изменения в дизайн с учетом своих желаний.

Благодаря тому, что для полочной фитостены используются современные прочные материалы, обеспечивается высокая надежность. Важно отметить, что универсальность данной фитоконструкции дает возможность проводить инсталляцию живых стен на плоскости стены и на внешних углах. Таким образом, подобное решение отлично подойдет для небольшого помещения.

Поскольку обеспечивается надежная фиксация, все растения находятся строго на своем месте. Поэтому исключается риск их перемещения и падения горшков. Однако при желании можно менять дизайн фитостены, создавая при этом интересные композиции. Такая возможность позволяет менять обстановку в интерьере.

К плюсам модульной системы озеленения следует выделить то, что данный тип фитостены обладает абсолютной автономностью. Таким образом, обеспечивается полив растений в автоматическом режиме на определенный срок. Кроме того, фитомодуль позволяет создавать красивый рваный рисунок, а также оригинально заполнять ниши в стенах.

Использование фитостены оказывает положительное влияние. Ведь помещение обретает уют, а люди чувствуют себя в такой обстановке намного лучше, так как растения обладают уникальными целительными свойствами. Они выделяют большое количество кислорода, в результате чего уничтожаются патогенные бактерии.