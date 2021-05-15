Выбор насоса для скважины

Насосное оборудование Джилекс замечательно подойдет для таких целей. Приобрести его можно в интернет-магазине https://jeelex-shop.ru/.

Разновидности оборудования

Поверхностные устройства размещаются рядом, а не помещаются в воду. Оборудование применяется, если глубина подъема не больше 9-10 м. Может действовать лишь при положительной температуре. Приборы требуется защищать от контакта с водой, в противном случае двигатель горит.

Погружные устройства могут полностью помещаться в скважину. Качание воды происходит с большой глубины. Устройства используются для оборудования автономного водопровода. По принципу действия приборы бывают:

Вибрационными. Это самые дешевые насосы. Функционируют благодаря гибкой резиновой мембране. Из-за особого движения со дна поднимается песок и мусор. Служат устройства недолго.

Цетробежными. Отличаются длительным сроком эксплуатации. Приборы имеют высокую производительность и напор. Корпусы могут размещаться даже в маленьких скважинах.

Еще скважинные насосы бывают винтовыми, вихревыми. Каждое оборудование имеет свои особенности и преимущества. Выбор во многом зависит от личных предпочтений и финансовых возможностей.

Правила выбора

Чтобы оборудование прекрасно справлялось со своими функциями, то следует внимательно отнестись к его выбору:

Диаметр насоса выбирается под параметры скважины. Но есть классические размеры. Для оборудования «на песок» - 125 и 170 мм, а для артезианского – 90, 110, 125 мм. Важно, чтобы насос не касался стенок трубы, в противном случае он быстро сломается.

Высота подъема – это максимальное давление, которое обеспечивает насос. Определяется по формуле: 1 бар = 10 метров вверх. К итогу требуется прибавить 2-3 бара для обеспечения давления.

Производительность определяется по числу точек водоразбора. Важно, чтобы она была несколько ниже дебита скважины, чтобы насос не функционировал всухую. Этот параметр чаще всего обозначают в техническом паспорте.

Надежные насосы Джилекс нужны для скважин диаметром больше 100 м, колодцев, открытых водоемов. Они используются для водоснабжения, полива, наполнения емкостей. Производитель гарантирует высокое качество и простую эксплуатацию.