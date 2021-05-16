Армия Израиля заявила об ударе по офисам и домам членов ХАМАС

В ночь на 16 мая израильские ВВС нанесли удары по более чем 90 целям в секторе Газа, в том числе по домам высокопоставленных лидеров движения ХАМАС.

По данным пресс-службы армии Израиля среди атакованных целей были дома председателя политбюро ХАМАС в секторе Газа Яхьи Синвара и его брата Мухаммада Синвара, отвечающего за снабжение организации в Хан-Юнисе, передаёт РИА Новости.

Напомним, накануне боевое крыло палестинского движения ХАМАС объявило о запуске нескольких десятков ракет в направлении Израиля.

8 мая в Восточном Иерусалиме вспыхнули столкновения между палестинцами и израильскими полицейскими. Волнения начались после решения израильского суда о выселении нескольких арабских семей из их жилья. После этого ситуация на границе Израиля и сектора Газа обострилась

Всего за время конфликта Израиль нанёс сотни ударов по сектору Газа, уничтожив нескольких боевиков, включая высокопоставленных полевых командиров. Согласно информации палестинского Минздрава, жертвами израильских атак стали более 140 человек, порядка тысячи пострадали.

Из палестинского анклава по израильской территории запустили около 3 тыс. ракет, большую часть из них обезвредила система «Железный купол». Жертвами почти непрерывных ракетных обстрелов в Израиле погибли 10 человек, среди них 9 мирных жителей, более 200 получили ранения.

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