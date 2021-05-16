Боррель осудил Россию за список недружественных стран

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что считает действия Москвы по созданию списка недружественных стран необоснованными. При этом он призвал Россию пересмотреть решение о списке недружественных стран.

«Мы призываем Москву пересмотреть это решение, чтобы избежать дальнейшего ухудшения отношений, которые и без того находятся в напряженном состоянии. Евросоюз продолжит координировать свою позицию с партнёрами», – говорится в заявлении глава евродипломатии, выдержки из которого публикует РИА Новости.

Кроме того, Боррель подчеркнул, что ЕС «выражает полную солидарность с Чехией как с государством-членом и с США». Кроме того, он призвал Россию «в полной мере уважать Венскую конвенцию».

Ранее сообщалось, что глава Евросовета Шарль Мишель также раскритиковал решение России объявить Чехию и США «недружественными страными», назвав этот шаг ведущим к эскалации с Еврсоюзом.

«Решение правительства России о «государствах, совершающих недружественные действия» – ещё один шаг к эскалации и подрыв дипломатических отношений», – написал Шарль Мишель в своём микроблоге в Twitter.

Глава Евросовета заявил о тщетности попыток «разделить ЕС» и выразил полную солидарность с Чехией.

Напомним, 14 мая Кабмин России утвердил перечень недружественных стран, в который вошли США и Чехия.

