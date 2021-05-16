Чехия потребовала разъяснений о правилах работы своего посольства в России

Посол Чехии в России Витезслав Пивонька заявил, что «ждет ответа» от Москвы и пока не может сказать, к чему конкретно приведет решение России включить Чехию в список недружественных государств, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на «Чешское радио».

По мнению чешского посла, Москва должна была объяснить чешской стороне, что внесение в список недружественных стран «будет в перспективе означать для практической работы посольства и генеральных консульств» Чехии в России.

Ранее МИД Чехии расценил этот шаг как нарушение международного права и дальнейшую эскалацию и без того напряженных отношений.

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что считает действия Москвы по созданию списка недружественных стран необоснованными. При этом он призвал Россию пересмотреть решение о списке недружественных стран.

Глава Евросовета Шарль Мишель раскритиковал решение России объявить Чехию «недружественной страной» и назвал этот шаг ведущим к эскалации с Еврсоюзом. Кроме того, Шарль Мишель призывал Россию «полностью соблюдать Венскую конвенцию».

14 мая правительство России утвердило перечень недружественных стран – в список попали США и Чехия.

23 апреля президент России Владимир Путин подписал указ «О применении мер воздействия (противодействия) на недружественные действия иностранных государств». Указ позволяет ограничить или полностью запретить заключение иностранными дипломатическими представительствами и консульскими учреждениями, совершающих недружественные действия в отношении России, трудовых договоров с физическими лицами, находящимися на территории Российской Федерации. Правительству Российской Федерации было поручено определить перечень недружественных иностранных государств, в отношении которых применяются меры воздействия и определить количество физических лиц, с которыми могут быть заключены договоры. Правительство может вносить предложения об изменении мер воздействия, установленных президентским указом, и срока действия таких мер.