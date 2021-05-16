Эстонская армия лишится оркестра и капелланов

Командующий силами обороны Эстонии генерал-лейтенант Мартин Херем заявил, что в полном составе будет распущен военный оркестр и служба капелланов, сообщает «Интерфакс». «Согласно утвержденной правительством в конце апреля государственной бюджетной стратегии на 2022-2025 годы, каждое министерство должно найти возможность сократить свои расходы на 5%. Это коснется и вооруженных сил», – сказал Мартин Херем. Он пояснил, что предложит министру обороны в начале июня сократить около 200 человек из пяти тысяч гражданских и действующих военнослужащих. Херем добавил, что в конце недели уведомил главного дирижера и руководителя оркестра Симму Васара о прекращении работы оркестра с 1 сентября.

Реорганизация будет происходить в первую очередь за счет централизации справочных, финансовых, кадровых и юридических услуг. «Сокращение ресурсов должно происходить в первую очередь за счет более эффективной организации деятельности. Поэтому сокращение будет сосредоточено, в частности, на реструктуризации служб помощи и поддержки», – пояснил командующий силами обороны Эстонии. При этом, по словам командующего, в условиях жесткой экономии боеспособность и боеготовность эстонской армии не должны снижаться.