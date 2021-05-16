Китай выступил против «поспешного» вывода американский войск из Афганистана

Министр иностранных дел Китая Ван И в ходе телефонного разговора с главой МИД Пакистана Шахом Мехмудом Куреши выразил мнение, что «поспешный» вывод американских войск из Афганистана стал ударом для процесса перемирия внутри страны, заявил.

«Ван И отметил, что поспешный вывод США войск из Афганистана уже стал серьезным ударом для процесса перемирия в Афганистане, а также отрицательно сказался на региональной стабильности. В сложившейся ситуации китайская сторона ожидает, что ООН сыграет должную роль, а у ШОС есть необходимость более внимательно следить за этим вопросом. Соседние с Афганистаном страны должны усилить взаимодействие, выступить единым фронтом и предпринять скоординированные действия», – цитирует И МИД КНР.

Кроме того, глава МИД Китая министр подчеркнул, что Пакистан традиционно имеет важное влияние в афганском вопросе и Пекин высоко оценивает усилия Пакистана по достижению мира в Афганистане. «В нынешней ситуации Китай и Пакистан должны продолжать укреплять стратегическую координацию, оказывать более активное влияние на мирный процесс в Афганистане и совместно поддерживать региональный мир и стабильность», – сказал глава внешнеполитического ведомства Китая.

25 апреля командующим войсками США и НАТО в Афганистане генерал Скотт Миллер США заявил о начале вывода войск с ряда баз в Афганистане..

14 апреля 2021 года президент США Джо Байден заявил о своем решении вывести все войска США из Афганистана к 11 сентября – 20-й годовщине террористических атак на Всемирный торговый центр и Пентагон. «Мы не можем вести дальше цикл продолжения или расширения нашего военного присутствия в Афганистане, надеясь создать идеальные условия для вывода наших войск и ожидая другого результата... Я пришел к выводу, что пришло время прекратить самую долгую войну Америки. Американским войскам пришло время вернуться домой», – сказал Байден. Глава Белого дома завил, что эту проблему не могли решить предыдущие четыре американских президента, а он «не станет перекладывать эту ответственность на пятого президента», – подчеркивает Байден.

Решение о выводе американских войск из Афганистана принял президент США Дональд Трамп. 29 февраля 2020 года США и Талибан (движение запрещено в России) заключили соглашение, согласно которому талибы обязались не использовать территорию Афганистана для подрыва безопасности Соединенных штатов и их союзников. А США обязались вывести войска к 1 мая 2021 года, если со стороны Талибан будут соблюдаться достигнутые договоренности.