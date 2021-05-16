За сутки в России ещё 8 554 человек заболели коронавирусом. Всего к утру воскресенья, 16 мая число заразившихся COVID-19 в РФ составило 4 940 245.

За всё время пандемии жертвами коронавируса стали 115 871 россиян, из них 391 за последние 24 часа. Вылечились за минувшие сутки 8 573 человек (всего 4 556 073).

По числу новых заболевших продолжает лидировать Москва – в столице за сутки выявили 2 789 инфицированных коронавирусом. На втором месте Санкт-Петербург (+767). Замыкает тройку «лидеров» Подмосковье (+672). Далее следуют Ростовская область (+203) и Воронежская область (+133), передаёт оперативный штаб.

Напомним, 15 мая в РФ выявили 8 790 новых заболевших коронавирусом, 364 пациента накануне скончались.

Ранее сообщалось, что главный санитарный врач Англии Крис Уитти заявил, что «индийский» штамм коронавируса распространяется по миру с большей скоростью, чем «британский».

«Мы уверены, что индийский вариант обладает большей трансмиссивностью, чем кентский. Однако теперь нам необходимо понять, насколько быстрее он передаётся. Мы сможем получить эту информацию в ближайшие недели», – сказал Крис Уитти.

По его мнению, со временем «индийский» штамм обгонит «британский» штамм и станет доминирующим не только в Великобритании, но и во всём мире.

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