На испанской АЭС произошел пожар

Испанский регулятор в сфере атомной энергетики проинформировал Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) о произошедшем вечером 15 мая пожаре на энергоблоке 1 АЭС «Трильо» в 80 км к северо-востоку от Мадрида, сообщает ТАСС. По заявлению испанского регулятора в результате пожара не возникло угрозы безопасности для сотрудников и окружающей среды, сообщило МАГАТЭ.

По данным МАГАТЭ, тревога на АЭС была объявлена из-за пожара в главном электрическом трансформаторе, в результате которого последовало автоматическое отключение реактора. Пожар был потушен, тревога была отменена минувшей ночью.