Прогноз погоды на неделю: синоптики предупредили россиян о климатической неразберихе

Погода в России сходит с ума. Климатическая неразбериха, которая наблюдается на Русской равнине с самого начала этого года, продолжает набирать обороты. И предстоящая неделя не станет исключением.

По прогнозу синоптиков, в ближайшие 7 дней жителей нашей страны ждёт, что-то невероятное: начало недели будет аномально жарким, а её вторая половина неожиданно прохладной.

Прогноз погоды на неделю в Москве. Такого не было более 120 лет

Так, согласно прогнозу синоптиков, в Москве в период с понедельника по среду будет рекордно тепло. Засушливый, горячий воздух и пылевой шлейф на фоне высокого температурного фона создадут ощущение небывалой для середины мая жары.

В частности, в центре Фобос предупредили, что «знойное дыхание» пустыни Каракумы доберётся до столичного региона, что принесёт сюда не только аномальную жару, но и очень тяжёлый воздух. При этом относительная влажность в Москве будет непривычно низкой – всего 25%, что в столице случается крайне редко.

В понедельник, 17 мая в горячем секторе циклонического фронта и при юго-восточном умеренном ветре, который будет подтягивать сухой и жаркий воздух, столбики термометров подскочат до плюс 27-29.

Такой температурного фона в Москве в эти дни не было уже много лет. При этом 18 мая воздух может прогреться до рекордных показателей – плюс 30 и даже выше. Пока температурный максимум принадлежит уже далёкому 1897 году, тогда 18 мая было зафиксировано плюс 29,1.

В среду, 19 мая погодная обстановка в Москве и Подмосковье начнёт меняться – набегут облака, усилится ветер. При этом будет ещё достаточно тепло – плюс 26-27. В ночь на четверг резко похолодает – воздух в некоторых районах города, а также в области остынет до плюс 10. Днём 20 мая зарядит мощный ливень, температура воздуха составит плюс 16-18.

Пик климатической неразберихи, по прогнозу синоптиков, ожидается в Москве и Подмосковье в пятницу, 21 мая. В этот день будет пасмурно, ветрено, дождливо, а главное холодно. Даже в дневные часы градусники не покажут выше плюс 11-12.

Таким образом, всего за несколько дней столбики термометров рухнут сразу на 20 градусом, что крайне негативно скажется на самочувствии пожилых и метеозависимых людей, а также граждан, страдающих заболеваниями сердечно-сосудистой системы и органов дыхания.

Прогноз погоды на 7 дней в регионах Центрального федерального округа

По аналогичному сценарию будет развиваться климатическая ситуация и в других регионах Центрального федерального округа (ЦФО). Здесь, по прогнозу синоптиков, также в понедельник и вторник ожидается очень жаркая погода. В среду – ослабление жары и возвращение к обычным, нормальным показателям, а в конце недели - резкое похолодание.

При этом на старте предстоящей недели температурный фон в регионах ЦФО будет превышать климатическую норму сразу на 8-10 градусов.

На севере округа, как обещают метеорологи, будет даже жарче, чем в Москве. Так, во Владимирской и Костромской области из-за переноса жарких воздушных масс в понедельник воздух прогреется до плюс 28-30.

Ближе к вечеру вторника почти на всей территории Центральной России уже станет ощущаться влияние циклонической ложбины, которая вызовет облачную погоду. В ночь на среду в большинстве регионов ЦФО прогнозируется сильный ливень.

Днём в среду, а также в четверг тоже обещают осадки, а воздух остынет до плюс 18-19. В пятницу будет уже всего плюс 12-17, облачно и вновь дожди, местами сильные. Возможны грозы, град и усиление ветра.

В субботу и воскресенье, по прогнозу синоптиков, климатическая неразбериха продолжится. В некоторых регионах ЦФО погода стабилизируется, в других – столбики термометров опустятся ещё ниже, а на юге округа – станет вновь тепло.

Погода в Поволжье. Прогноз синоптиков на неделю

Погодная неразбериха на предстоящей неделе также ждёт жителей Поволжья. Например, в Татарстане в понедельник и во вторник будет ярко светить солнце, которое прогреет воздух до плюс 33-35, при этом местами столбики термометров могут подняться почти до плюс 40.

Такое же аномально жаркое начало недели ждёт жителей Самарской области. И как предупреждают метеорологи, здесь в понедельник и вторник будет ещё жарче чем в соседнем Татарстане – на градусниках будет плюс 36-37, а в некоторых районах области возможно выше плюс 40.

Немногим прохладнее, но всё равно очень жарко будет в Чувашии – здесь столбики термометров поднимутся до плюс 30. В Нижнем Новгороде также плюс 29-31.

Однако в Поволжье, как и по всей России вторая половина недели окажется полной противоположностью первой. Начина с четверга погода начнётся портиться почти повсеместно. Столбики термометров рухнут почти на 20 градусов, ожидаются ливни и грозы.

Прогноз погоды на июнь

Температурные качели и климатическая чехарда – синоптики о погоде в июне

Выходные, прогноз погоды: на смену зною приходят дожди и грозы

