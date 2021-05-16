СМИ: иностранные авиакомпании прекратили полеты в Израиль

Иностранные авиакомпании отменили все свои рейсы в Израиль, а авиасообщение с внешним миром осуществляют израильские авиакомпании, сообщает издание Times of Israel.



По сообщению СМИ, в субботу два авиаперевозчика – Fly Dubai и Etihad Air, выполняющие рейсы в Объединенные Арабские Эмираты, прекратили полеты. Они присоединились к множеству других авиакомпаний, которые отменили рейсы в последние несколько дней.

14 мая, посол Израиля в России Александр Бен Цви заявил, что Россия и Израиль оставят авиасообщение открытым, несмотря на паузы из-за обстрела аэропорта имени Бен-Гуриона в Тель-Авиве.

Ранее сообщалось, что ночь на 16 мая израильские ВВС нанесли удары по более чем 90 целям в секторе Газа, в том числе по домам высокопоставленных лидеров движения ХАМАС. По данным пресс-службы армии Израиля среди атакованных целей были дома председателя политбюро ХАМАС в секторе Газа Яхьи Синвара и его брата Мухаммада Синвара, отвечающего за снабжение организации в Хан-Юнисе. Накануне боевое крыло палестинского движения ХАМАС объявило о запуске нескольких десятков ракет в направлении Израиля.

8 мая в Восточном Иерусалиме вспыхнули столкновения между палестинцами и израильскими полицейскими. Волнения начались после решения израильского суда о выселении нескольких арабских семей из их жилья. После этого ситуация на границе Израиля и сектора Газа обострилась. Из палестинского анклава по израильской территории запустили около 3 тыс. ракет, большую часть из них обезвредила система «Железный купол».

Всего за время конфликта Израиль нанёс сотни ударов по сектору Газа, уничтожив нескольких боевиков, включая высокопоставленных полевых командиров. Согласно информации палестинского минздрава, жертвами израильских атак стали 174 человека, в том числе 47 детей. Жертвами ракетных обстрелов в Израиле стали 10 человек, в том числе двое детей.

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