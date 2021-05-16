СМИ: военные Мьянмы обстреливают город Миндат

Военные Мьянмы окружили и обстреливают из артиллерии 40-тысячный город Миндат, расположенный недалеко от границы с Индией, сообщает Radio France internationale. Повстанцы из группы «Силы обороны Чина» заявляют о том, что не менее пяти человек были убиты, десять ранены и еще пять арестованы в ходе столкновений с военными и оппозицией в городе.

15 апреля ополчение устроило засаду на прибывших в город военных, и уничтожило несколько армейских грузовиков. После того, как солдаты применили против города артиллерию, повстанцам пришлось покинуть Миндат и укрыться в джунглях. «У нас есть только самодельное оружие. Этого было недостаточно. Но мы скоро вернемся», – цитирует France-Presse представителя повстанцев.

Reuters также сообщает, что после нескольких дней обстрела артиллерией бойцы местного ополчения отступили из города Миндат. По сообщению агентства местные жители, вооруженными в основном самодельными охотничьими ружьями, убили около десятка солдат.

К повстанцам присоединилась «королева красоты» Мьянмы Хтар Хтет Хтет, пообещавшая сопротивляться военным «всеми доступными способами».

1 февраля военные арестовали президента Мьянмы Вин Мьина и государственного советника, главу МИД республики, главу партии «Национальная лига за демократию» и фактического руководителя страны Аун Сан Су Чжи, депутатов парламента и большинство государственных чиновников. Поводом для ареста руководства страны стали якобы сфальсифицированные результаты парламентских выборов, прошедший в стране в ноябре 2020 года. Партия «Национальная лига за демократию» Аун Сан Су Чжи получила 83% голосов, а поддерживаемая военными «Партия солидарности и развития Союза» потерпела сокрушительное поражение, набрав 17% голосов избирателей. Вице-президент Мьянмы Мьин Све подписал указ о введении чрезвычайного положения сроком на один год, в результате чего руководителем страны стал главнокомандующий вооруженными силами Мин Аун Хлайн.

После военного переворота в стране проходят акции протеста – демонстранты требуют вернуться к демократической форме правления и освободить Аун Сан Су Чжи.

26 февраля военные вывезли в неизвестном направлени Аун Сан Су Чжи из резиденции в столице, где она находилась под домашним арестом с 1 февраля.

С момента военного переворота в стране были убиты около 800 мирных демонстрантов.