В России состоялся мастер-класс премии «Автомобиль года 2021»

Какой автомобиль лучший? На этот волнующих всех покупателей вопрос пытаются ответить не только сами потребители, но и разные конкурсы и премии. Одной из самых авторитетных в России является премия «Автомобиль Года», в основе которой лежит изучение автомобильных предпочтений россиян на внутреннем рынке. По словам представителей проекта, ежегодно в исследованиях и голосовании по выбору лучшего авто на российском рынке принимают участие более миллиона человек.

Весной этого года в рамках премии «Автомобиль года» состоялся мастер-класс с увлекательными конкурсами для участников голосования, а также для представителей средств массовой информации. Жеребьевка и распределение на команды прошла во флагманском салоне профессиональной садово-парковой техники Caiman в Химках, откуда не первый год стартуют эти увлекательные соревнования. 24 участника в составе 6 экипажей выехали на автомобилях Mitsubishi Outlander по М-11 «Нева» и ЦКАД в направлении древнего Переславль-Залесского. В путешествии участвовали кроссоверы Mitsubishi Outlander разных цветов и комплектаций: три вариации двигателя, с 5- и с 7-ми местным салоном. Чтобы оценить и познакомиться с техническими возможностями автомобиля во всех его вариациях, в специальных карманах на трассах экипажи менялись машинами. Каждый автомобиль был оборудован транспондером T-Pass для комфортного и безостановочного проезда по платным трассам и видеорегистратором AdvoCam FD Black III GPS+ГЛОНАСС.

Команда компании «Авторазум» приготовила для участников ряд интеллектуальных викторин, посвященных бренду Caiman и «Автодор — Платные Дороги». Одно из заданий — трансформация салона Mitsubishi Outlander. Участники должны были подготовить автомобиль ко сну: при помощи кнопки электропривода открыть багажник, разложить сиденья для спального места, развернуть пленки, «уложить спать» членов своих экипажей, а затем закрыть автомобиль изнутри при помощи ключа.

Одними из самых ярких испытаний стали движение змейкой и автомобильный биатлон на бездорожье. Правила такие же, как в обычном биатлоне, за одним исключением: стрелять нужно, не выходя из машины. Лёжа — при сложенном заднем сидении через открытую дверь багажника, сидя — прямо из-за руля в окно, и, стоя — на подножке порога. От точки до точки стрельбища участники проехали на автомобилях Mitsubishi Outlander по лужам и разбитой дороге. После испытания бездорожьем участникам предстояло без инструкции разобраться, как пользоваться портативной мойкой Nilfisk и помыть свой автомобиль быстрее и лучше соперников. В финальном задании на маневренность участники проезжали дистанцию змейкой, не задевая конусы, а потом перевозили теннисные мячи обратно, двигаясь задним ходом.

На парковке у отеля «Азимут» участникам мастер-класса «Авто года – 2021» представили два абсолютно новых внедорожника Mitsubishi Pajero Sport, продажи которых в России начинаются мае этого года. На некоторое время экипажи попробовали себя в роли автомобильных блогеров и сделали информативные видео обзоры новинки.

Вечером организаторы подвели итоги и определили команду-победителя мастер-класса «Авто Года» — Артем Колобашкин, Москва; Константин Абдуллаев, Auto Auto; Игорь Моржаретто, «радио Автодор»; Сергей Ищенко, «Автомаркетолог». Все участники соревнований получили подарки от партнеров проекта: брендированные сумки-пледы и органайзеры для багажника с логотипом Mitsubishi Motors, мойки высокого давления Nilfisk с бесщеточным электродвигателем, бытовую технику от Redmond, фирменные рюкзаки и бейсболки с логотипом Caiman, видеорегистраторы AdvoCam-FD Black II, сладкие подарки от бренда «Частная галерея», подарочные сертификаты РАМК, транспондеры T-pass для всех платных трасс от компании «Автодор — Платные Дороги». А экипаж победителей наградили сертификатами на комплект шин, отличными опрыскивателями Caiman Telescopic 12 и билетами на главное музыкальное событие года — фестиваль «Нашествие». Команда с представителем журнала «Эксперт» заняла на мастер-классе третье место.

Голосование в премии «Автомобиль года в России» продолжается. Главный приз этого сезона — новый автомобиль Kia K5 и в придачу — годовой запас топлива Total. Претендовать на призы может каждый житель нашей страны в возрасте от 18 лет.