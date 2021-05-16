Президент Чехии связал взрывы во Врбетице с попыткой скрыть хищение боеприпасов

Президент Чехии Милош Земан заявил, что одной из версий взрывов на арсеналах во Врбетице в 2014 году и может быть попытка скрыть нехватку оружия, сообщает «РИА Новости». По словам Земана, об этом ему сообщила министр юстиции Мария Бенешова, которая ранее заявляла, что версий взрывов «может быть больше двух».

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«Она мне сказала, что речь может идти о покрытии недостачи. И именно поэтому я настаиваю на том, чтобы полиция тщательно и быстро вела расследование, чтобы мы, наконец, узнали, в чем там дело», – сказал президент Чехии. Земан отметил, что серьезно относится к версии о причастности агентов российских спецслужб, а «каждое подозрение необходимо <...> расследовать». «Сейчас издание Mladá fronta DNES опубликовало интересную статью о том, как те ракетометы во Врбетице остались неповрежденными. Я, как следователь-любитель, нацелился бы на ту фирму Imex Group, потому что около нее существует целый ряд вопросов», – добавил Земан. Таким образом он напомнил о публикации от 14 мая, в которой утверждается, что после взрывов арендатор складов компания Imex Group недосчиталась большого числа вооружений. После этого ее владельцы обратились в правоохранительные органы, заявив, что пропавшее оружие украли преступники или полиция.

25 апреля 2021 года президент Чехии Милош Земан, выступил с чрезвычайным телевизионным обращением в связи со взрывами на складе боеприпасов в деревне Врбетице в 2014 году. Земан заявил, что власти рассматривают две версии произошедшего – неосторожное обращение с боеприпасами и причастность иностранных спецслужб.

«Мы работаем с двумя версиями – что взрывы произошли вследствие неосторожного обращения с боеприпасами, и вторая версия – что вину за это несут агенты иностранных спецслужб», – сказал Земан. По словам президента Чехии доказательств присутствия российских агентов на складе боеприпасов во Врбетице не было в отчетах контрразведки. Он также призвал по телевидению дождаться итогов расследования инцидента в Врбетице.

16 октября и 3 декабря 2014 года произошли взрывы на сладах боеприпасов около чешской деревни Врбетица, в результате которых погибли два человека.

Ранее чешская полиция сообщила, что объявила в розыск двух граждан России, имевших при себе паспорта на имя гражданина Молдовы Николая Попа и гражданина Таджикистана Руслана Табарова и российские паспорта на имя Александра Петрова и Руслана Боширова. По утверждению чешских спецслужб, двое россиян находились в Чехии в период с 11 октября по 16 октября 2014 года.

17 апреля 2021 года Чехия объявила о высылке 18 российских дипломатов. По версии Праги, речь идет о сотрудниках разведки, работающих под дипломатическим прикрытием. Чешские власти пошли на такой шаг, так как, по их версии, российские спецслужбы оказались причастны к взрыву склада боеприпасов в Чехии в 2014 году, в результате которого погибли два человека.

19 апреля министерство иностранных дел России объявило персона нон грата 20 посольства Чехии в Москве и дало чуть более суток на то, чтобы покинуть страну.

19 апреля премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что его страна готовит правовые шаги с требованием компенсации материального ущерба, причиненного в 2014 году взрывами на сладах боеприпасов в деревне Врбетице, к которым, как утверждают чешские власти, причастны российские спецслужбы. «Мы готовим правовые шаги, чтобы потребовать компенсации ущерба», – сказал Бабиш.

22 апреля, Чехии объявила, что численность российского посольства в Праге будет сокращена до численности чешского посольства в Москве. Министр иностранных дел Чехии Якуб Кулганек заявил, что в посольствах останутся работать по семь дипломатов и 25 технических сотрудников. В результате Чехию до конца мая должны будут покинуть 63 сотрудника российского посольства.