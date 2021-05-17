«Аэрофлот» отменил запланированные на июнь рейсы в Турцию

«Аэрофлот» прекратил продажу билетов в Турцию на июнь, чтобы не создавать неудобства пассажирам в связи с возможными отменами рейсов, сообщает РБК.

«Планирование путешествий — это всегда планирование на недели, иногда месяцы вперед. Мы прекратили продажи и произвели отмены на все рейсы в Турцию на июнь, за исключением разрешенных штабом двух рейсов в неделю, чтобы не создавать неудобств пассажирам в связи с возможными отменами. Как только появятся другие решения, мы готовы пересмотреть расписание, увеличить количество рейсов при необходимости и открыть продажи. Мы, как и другие перевозчики, находимся в ожидании решения штаба правительства», — заявил изданию представитель «Аэрофлота» Михаил Демин.

Ранее РБК со ссылкой на свои источники сообщил о телеграмме, которую получили агенты авиакомпании. «В связи с решением штаба при правительстве РФ о приостановлении регулярного воздушного сообщения с Турцией со 2 по 30 июня: по авиабилетам на отмененные рейсы действуют стандартные правила вынужденного обмена / возврата», – говорилось в ней.

В оперативном штабе опровергли информацию о решении продлить ограничения на полеты в Турцию на июнь.

12 апреля, вице-премьер правительства РФ Татьяна Голикова заявила, что Россия приостановила авиасообщение с Турцией и Танзанией с 15 апреля по 1 июня. Исключение будет сделано двух рейсов в неделю по направлению Стамбул – Москва и вывозных рейсов.