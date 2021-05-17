Акции дня: «Аэрофлот» взлетел в лидеры торгов

Бумаги авиаперевозчика «Аэрофлот» обновили двухмесячный максимум ходе дневных торгов на Мосбирже в понедельник, 14 мая. За сессию акции подорожали на +4,81% до 70,56 рублей за бумагу.

Интерес трейдеров к бумагам возник на фоне отчета Росавиации, согласно которому в апреле авиакомпания увеличила объемы перевозок до 1,37 млн пассажиров. Таким образом «Аэрофлот» вернулся на первое место по перевозкам, обогнав авиакомпанию S7. В марте пассажиропоток упал на 31% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, тогда компания обслужила 1,23 млн пассажиров.

Индекс Мосбиржи к концу торгов вырос на +0,06% до 3639,61 пунктов. Индекс РТС поднялся на +0,16% до 1551,36 пунктов. Стоимость нефти Brent по состоянию на 19:10 мск составила 69,45 долларов за баррель (+1,08%). Российская валюта укреплялась – 73,90 рубля за доллар.