Банки запускают сервис по снятию денег с чужих карт

Ряд российских банков в будущем году запустит функцию по снятию денег в банкомате с чужой карты, рассказали газете «Известия» в финансовых организациях.

Для внедрения данной функции в мобильном приложении банка можно будет сгенерировать QR-код на получение определенной суммы, после чего отправить его знакомому человеку, который сможет получить деньги в банкомате, поддерживающем функцию. Аналогично можно будет пополнять и счета.

В банках «Открытие», УБРиР и СКБ-банк подтвердили данные планы на 2022 год. О начале тестирования системы рассказали в ВТБ.

В УБРиР систему планируют запустить в части банкоматов в следующем году, рассказал директор по развитию электронного бизнеса Денис Тур. Он уточнил, что использовать сервис смогут даже те, кто не является клиентом банка.

В СКБ-банке разработку этого сервиса начнут во второй половине 2021 года и система будет внедрена в 30% банкоматов финансовой организации, уточнили в банке.

