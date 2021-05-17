Для девелоперов на инвестиционном портале Москвы заработал новый раздел – заммэра Ефимов

В сервисе «Московский инвестор» столичного инвестиционного портала появился новый раздел «Строительство». С его помощью можно получить консультации или сообщить о сложностях, возникающих при реализации на территории города девелоперских проектов на разных этапах строительства. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«С помощью нового раздела можно получить консультации по различным вопросам – от предпроектной подготовки до монтажных работ и ввода объектов в эксплуатацию. Направить обращение может любой зарегистрированный пользователь сайта investmoscow.ru, после чего оно сразу передается в профильные городские ведомства – Комитет по архитектуре и градостроительству и Комитет государственного строительного надзора. Срок ответа составляет 10 рабочих дней: уведомление пользователь получает в личном кабинете на инвестпортале, а также на электронную почту, указанную при регистрации», – сказал заместитель мэра.

В особых случаях срок ожидания ответа может быть увеличен до 30 календарных дней. Если ответ ведомства пользователя не устроит, он может вернуть обращение для повторного рассмотрения. Цифровой сервис «Московский инвестор» запустили осенью прошлого года. С его помощью предприниматели могут направлять в правительство Москвы вопросы и предложения о ведении инвестдеятельности в столице.

«Город внедряет онлайн-инструменты для бизнеса и расширяет их возможности, ориентируясь на запросы пользователей. Сервис «Московский инвестор» органично вписался в структуру Инвестиционного портала Москвы. Чаще всего инвесторы обращаются к сервису с вопросами о порядке проведения торгов и осмотра объекта, получения государственных услуг в сфере имущественно-земельных отношений, аренды земли и помещений, а также финансовой и нефинансовой поддержки малого и среднего бизнеса», — отметил министр правительства Москвы, руководитель департамента информационных технологий города Москвы Эдуард Лысенко.

Изначально в «Московский инвестор» входили такие разделы, как «Земля и недвижимость», «Торги», «Поддержка промышленности», «Налогообложение».

«В этом году здесь появились еще четыре новых раздела. Один из них посвящен поддержке малого и среднего бизнеса – субсидированию, льготному кредитованию, участию компаний в выставках и деловых миссиях. Другие два раздела помогут найти ответы на вопросы, связанные с подключением к инженерным сетям при локализации производства на промплощадках Москвы, а также получением разрешений и лицензий в образовательной сфере и здравоохранении. Ряд более узких тем сгруппирован в категории «Иное», - рассказал руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.