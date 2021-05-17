ФАС согласовала отпускную цену на вакцину «Спутник Лайт»

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России согласовала максимальную отпускную цену на вакцину от коронавирусной инфекции нового типа «Спутник Лайт» на уровне 342,36 рубля без НДС за дозу, передает ТАСС, ссылаясь на сайт ведомства.

«Антимонопольная служба согласовала предельную отпускную цену на однодозную вакцину "Спутник Лайт". Она составит 342,36 рубля без НДС за дозу», - говорится в сообщении службы.

Специалисты ФАС уточняют, что препарат поступит в медицинские учреждения после регистрации цены. Вакцина является аналогом препарата «Спутник V» и станет четвертой российской вакциной от COVID.

В России в настоящее время в гражданском обороте находятся три двухкомпонентные вакцины. Стоимость на все препараты, которые входят в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, была согласована с ФАС. Так «Спутник V» отпускается по 866,81 рубля за два компонента, «Эпиваккорона» - 842,02 рубля и «Ковивак» - 866 рублей.

Препарат «Спутник Лайт» был зарегистрирован в начале мая. Вакцину также зарегистрировали Бахрейн и Ангола, а Белоруссия заявила о намерении производить этот препарат на своих мощностях, однако пока не одобряли его.

В сообщении РФПИ говорится, что эффективность «Спутника Лайт» с 28 дня после вакцинации составляет 79,4%. Этот показатель был рассчитан на основании данных граждан, получивших первую дозу «Спутника V» в период с 5 декабря 2020 г. по 15 апреля 2021 г.

