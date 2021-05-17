Германия разрешила продолжить строительство газопровода «Северный поток – 2»

Федеральное морское и гидрографическое агентство Германии (BSH) распорядилось о немедленном продолжении строительства газопровода «Северный поток – 2» на участке в исключительной экономической зоне ФРГ (ИЭЗ).

Как говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте ведомства, BSH распорядилось сегодня о немедленной реализации второго разрешения на модификацию строительства и эксплуатации «Северного потока – 2» на двухкилометровом участке в ИЭЗ.

Ранее сообщалось, что Николай Шульгинов – глава Минэнерго РФ – рассказал, когда будет достроен газопровод «Северный поток – 2».

По словам чиновника, это будет сделано в этом году. При этом Шульгинов подчеркнул, что Европа в существенной части заинтересована в газопроводе. Он напомнил, что российский лидер Владимир Путин в послании Федеральному собранию отмечал, что «Северный поток – 2» чисто экономический проект, который не имеет ничего общего с политической конъюнктурой.

«Кроме того, строительство находится на завершающем этапе, и недавно вице-премьер Александр Новак также в очередной раз говорил, что газопровод будет обязательно достроен в этом году», – резюмировал глава Минэнерго России.

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