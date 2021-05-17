Глава ВОЗ обвинил развитые страны в «вакцинном апартеиде»

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус заявил, что весь мир сейчас находится в ситуации «вакцинного апартеида», сообщает «РИА Новости».

«Как вы знаете, страны с высоким уровнем дохода составляют 15% населения мира, но имеют 45% мировых вакцин. Страны с низким и средним уровнем дохода составляют почти половину населения мира, но на них приходится всего 17% вакцин. Так что разрыв действительно огромен», – сказал глава ВОЗ на онлайн-дискуссии, организованной Парижским форумом мира.

Тедрос Гебрейесус в очередной раз призвал страны делиться вакцинами от коронавируса. Ранее Тедрос Адханом Гебрейесус заявлял о необходимости увеличить финансирование программы ACT-Accelerator, которая нацелена на международное партнерство по обеспечению доступа к препаратам от COVID-19 и средствам диагностики.

17 февраля с аналогичной идеей выступил генсек ООН Антониу Гутерриш – он заявил, что процесс вакцинации мирового населения едва ли можно считать честным и равномерным

20 февраля глава Всемирной торговой организации Нгози Оконджо-Ивеала заявила, что Великобритания должна незамедлительно отдать часть своих вакцин от коронавируса бедным странам.