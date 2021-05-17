Государство просят умерить аппетиты отельеров

Институт социальных исследований и развития гражданских инициатив (ИСИРГИ) направил на имя премьер-министра Михаила Мишустина письмо, в котором предлагается ввести госрегулирование цен на услуги гостиниц, ограничив их максимальный рост, сообщает «Прайм». Аналогичные письма были направлены на имя спикеров Совфеда и Госдумы — Валентины Матвиенко и Вячеслава Володина. В качестве примера в документе, на который ссылается агентство, приводятся меры, предпринятые во время московского чемпионата мира по футболу.

«В начале апреля правительство РФ, исходя из эпидемиологической ситуации, приняло решение ограничить авиасообщение с Турцией — одним из самых популярных зарубежных направлений для летнего отдыха у россиян. На фоне этого администрации гостиниц на черноморских курортах России резко повысили цены на свои услуги по размещению туристов», — говорится в письме за подписью директора ИСИРГИ Максима Петунина.

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По его словам, в ряде случаев рост цен на гостиничные номера составил до 100%. В связи с этим, полагает Петунин, тысячи российских семей, в том числе с детьми, которые еще недавно планировали провести свой летний отпуск на Черном море в России, могут отказаться от своих планов — в первую очередь, из-за резко возросшей финансовой нагрузки.

Не отелем единым

Госрегулирование цен на гостиничные услуги в России уже применялось, но по событийным поводам и с ограниченным территориальным охватом — например, во время олимпиады в Сочи и московского чемпионата мира по футболу, напоминает управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский. Других реальных инициатив повсеместного госрегулирования до пандемии не возникало: внутренняя индустрия отдыха была вынуждена сдерживать цены, конкурируя за отдыхающих с курортами массового спроса (Турция, Таиланд, Вьетнам и т.п.).

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Однако второй год пандемии и общемировых ограничений на туристических направлениях действительно создали условия для фундаментальных изменений на внутреннем российском рынке, признает эксперт. Поэтому введение максимально допустимых цен на гостиничные номера в ключевых востребованных курортных регионах России в высокий сезон может оказать положительное воздействие и защитить интересы россиян, доходы которых существенно не растут уже который год подряд.

Однако, хотя инициатива является своевременной и необходимой, она даже в случае позитивного исхода вряд ли сможет решить общую проблему существенного удорожания отдыха для россиян внутри страны, полагает Жарский. Дело в том, что гостиницы, отели и дома отдыха, работающие в полном соответствии с установленными нормами регулирования туротрасли¸— это лишь часть широкого понятия «услуги для туристов».

Помимо гостиниц есть частный сектор, а также вспомогательные услуги: авиа- и автотрансфер, экскурсии, туристические объекты, предприятия общепита и т.п. Во всех этих сегментах ценообразование, как правило, формируется пропорционально спросу. Поэтому если у россиян и получится с помощью государства сэкономить на гостиницах, то рост цен на остальные услуги, которые являются неотъемлемой частью любого отдыха, с высокой вероятностью, обуздать не удастся. А значит, риски того, что часть российских семей в этом сезоне вовсе откажется от отдыха у моря или в горах, сохраняются.

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Выбор есть

Первое, что нужно помнить: далеко не факт, что Турция будет закрыта для въезда российских туристов до конца курортного сезона, отмечает эксперт Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский. Постепенно эпидемиологическая ситуация в стране налаживается — жесткий локдаун уже уступил место комендантскому часу с 21 до 5. Вполне возможно, что в середине июля границы начнут открываться, а в августе страна снова сможет принимать туристов.

Загрузка и взлет цен в гостиницах черноморских курортов были вызваны паникой, раздутой в СМИ, уверен эксперт. Как правило, после майских праздников стоимость проживания там падает примерно на треть, а в этом году снизилась максимум на 15% — средняя цена номера в Крыму сейчас держится на уровне августа 2019 года. Совершенно точно, что такие цены ограничат поток туристов: сервис на российских курортах существенно хуже, чем в гостиницах аналогичной звездности, но за рубежом.

С другой стороны, продолжает Кричевский, рост цен объясняется банальным законом спроса и предложения. Не будет спроса — цены пойдут вниз. Но раз они не падают, значит это им позволяет уровень спроса на черноморский отдых. И вряд ли госрегулирование окажет принципиальную помощь потенциальным курортникам — отельеры просто уберут из договоров ряд бесплатных услуг.

«Может прозвучать банально, но это бизнес, — констатирует Кричевский. — Вмешательство государства в ценовую политику отрасли, пытающейся компенсировать потери пандемии, может быть позитивно воспринято отдыхающими, но бизнес-сообщество этого не поймет. Однако стоит повторить: Турция не будет закрыта весь летний сезон, да и помимо Турции есть другие зарубежные курорты, в которые можно съездить за схожие с российскими расценками деньги — Кипр, Греция, Египет, Балтийское море, Каспийское море. Выбор у отдыхающих есть», — заключает эксперт.