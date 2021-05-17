Инвесторы стали более избирательными в отношении развивающихся рынков

Инвесторы, работающие на развивающихся рынках, становятся более избирательными и придирчивыми. Это объясняется, главным образом, быстрым восстановлением американской экономики и ралли цен на сырье. Наиболее выгодными рынками для инвестиций сейчас считаются Мексика, Южная Африка и Тайвань.

Энтузиазм инвесторов по отношению к развивающимся рынкам в этом году ослаб из-за пандемии, накрывшей огромные страны от Бразилии до Индии, и роста ставок на американские гособлигации. Так, индекс MSCI Emerging Markets Index снизился с середины февраля, максимума в текущем году, почти на 10%, а индекс Bloomberg Barclays EM Local Currency Government Bond Index опустился на 1,6% с январского пика.

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Привлекательность мексиканских, южнокорейских и тайваньских активов объясняется быстрым восстановлением американской экономики, с которой у перечисленных стран крепкие связи.

Главный индекс мексиканских ценных бумаг вырос в этом году на 12%. Для сравнения: рост MSCI за то же время составил 1%.

Высокие результаты показали и корейский с тайваньским индексы, хотя на Тайване на прошлой неделе произошла массовая распродажа акций.

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Мексиканский песо укрепляется и за счет крепких связей с рынком сырья, объясняет Эмили Вайс из бостонской консалтинговой фирмы State Street. Сочетание стимулирующих мер, вакцинации и дефицита с поставками подняло цены на рекордные высоты на все сырье, начиная от меди и заканчивая древесиной.

Выиграют в такой ситуации в конечном счете и российский рубль с южноафриканским рандом. Ранд частично благодаря экспорту ЮАР железных руд и таких ценных металлов, как платина, сейчас возглавляет рейтинг валют развивающихся стран. Рубль же, как обычно, извлекает выгоду из российской нефти.

Однако сильнее всего зависимость национальной валюты от бума на рынке сырья видна в Бразилии, реал которой укрепился за счет экспорта соевых бобов и железной руды.

Впрочем, так повезло далеко не всем сырьевым развивающимся экономикам. Валюты таких стран, как Колумбия, Аргентина, Перу и Турция, лидеров по росту заболеваемости Covid-19, в самом конце списка.

«Местные рынки становятся более привлекательными»,- объясняет Шамайла Хан из Alliance Bernstein, выделяя при этом облигации ЮАР, РФ и Мексики.

People’s Bank of China добавил в понедельник 100 млрд юаней ($15,5 млрд) однолетних фондов, что полностью соответствует прогнозам аналитиков. Главный китайский банк оставил в пятницу неизменную ставку на уровне 2,95%.

Восстановление китайской экономики в апреле носило смешанный характер: промышленное производство и инвестиции резко пошли вверх благодаря сильному росту экспорта и разогретому рынку недвижимости, но ритейловые продажи не дотянули до прогнозных величин. Юань в этом году укрепился уже более чем на 1%.

ЮАР, вероятно, оставит ключевую ставку неизменной в предстоящий четверг на фоне неминуемой третьей волны пандемии. Ожидается рост индекса потребительских цен в апреле на 4,3% по сравнению с апрелем 2020 г. Однако это немного ниже целевых 4,5%, поставленных регулятором на квартал.

Отчетность за первый квартал по России может превзойти прогнозы экономистов и аналитиков, считает Bloomberg Economics, благодаря замедлению вспышки пандемии и росту добычи нефти. По крайней мере, российский рубль в апреле обошел большинство валют развивающихся стран.