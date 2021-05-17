Израиль нанес удар по зданию Красного Полумесяца в Газе

Министерство иностранных дел Катара заявило, что здание отделения организации Красного полумесяца в секторе Газа подверглось израильской бомбардировке, в результате которой есть погибшие и раненые, сообщает «РИА Новости».

«Государство Катар выражает свое решительное осуждение бомбардировки израильскими оккупационными силами здания катарского Красного полумесяца в осажденном секторе Газа, в результате которой погибли и были ранены люди», – говорится в сообщении катарского МИДа. По сообщению Катара, жертвами израильского удара по зданию Красного Полумесяца Катара в секторе Газа стали два палестинца, 10 человек получили ранения.

Катар назвал нападения на гуманитарные учреждения и офисы средств массовой информации в Газе «вопиющим нарушением международного права, человеческих норм и ценностей» и потребовал от международного сообщества осудить это нападение и приложить больше усилий, чтобы положить конец «серии израильских преступлений» на оккупированных территориях, защитить гражданских лиц, журналистов и гуманитарных работников.

8 мая в Восточном Иерусалиме вспыхнули столкновения между палестинцами и израильскими полицейскими. Волнения начались после решения израильского суда о проводится выселении нескольких арабских семей из их жилья.

Затем Израиль подвергся ракетному удару со стороны Палестины. В ответ на обстрел своей территории, Израиль наносит ответные удары по Палестине.

Палестина заявляет о 212 убитых жителях, а Израиль сообщает о десяти погибших.

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