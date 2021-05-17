Китай говорит “нет” сырьевому суперциклу

Бурный рост цен на сырьевые товары во всем мире стал одним из главных трендов этого года. Фактически вертикальный рост цен в последние месяцы демонстрировало буквально все, от пиломатериалов до железной руды.

И все же, наиболее важным и тревожным было удорожание промышленных металлов.

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Так или иначе, рост стоимости сырья - один из главных драйверов глобальной инфляции, так как производители вынуждены нести более высокие издержки. Процесс повышения цен, конечно, может продолжаться достаточно долго, но рано или поздно власти начнут с этим бороться, и первые шаги уже были предприняты.

Но обо всем по порядку.

По итогам прошедшей недели цены на многие товарные активы впервые за несколько месяцев снизились. Безусловно, делать выводы преждевременно, однако есть основания полагать, что пик уже пройден, и одной из важных причин является Китай.

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На рынке начали появляться опасения, что спрос на медь - главный промышленный металл - в Поднебесной начнет снижаться. Слишком высокие цены отпугнут покупателей, к тому же в стране очень много физического металла и продавцы с удовольствием увеличат его предложение.

Все это привело к первому с апреля недельному снижению цен. Напомним также, в течение прошедшей недели цены на медь успели обновить исторический рекорд.

Также исторического максимума достигала и цена на железную руду, но и здесь в последние две торговые сессии котировки пошли вниз. Более того, двухдневное падение стало максимальным с 2019 года.

Стоит отметить, когда речь заходит о ценах на сырье и в первую очередь металлы, все внимание сразу же переключается на Китай. КНР является крупнейшим потребителем этих активов, крупнейшим импортером, а также китайские финансовые компании довольно активно принимают участие в спекулятивных играх на товарном рынке.

Однако любой рост цен, особенно такой бурный, должен иметь определенную подпитку. Все последние годы цены на металлы имели тесную корреляцию с так называемым китайским кредитным импульсом.

Когда он увеличивался, сырье дорожало, когда шел на спад - на товарном рынке начиналась коррекция.

В этом году, едва ли не впервые за последние 20 лет, наметилось расхождение.

Вышедшие на прошлой неделе свежие данные показали, что объем новых банковских кредитов в Китае в апреле упал сильнее ожиданий, а рост денежной массы замедлился до 21-месячного минимума.

Некоторые эксперты уже пришли к выводу, что фундаментально рост цен на сырье выглядит необоснованным и показывает признаки пузыря, который рано или поздно начнет сдуваться.

Подтверждение такого прогноза пришло от регуляторов Китая. Местные власти призвали принять меры по борьбе со “слишком быстрым” ростом цен на сырьевые товары, об этом сообщило агентство Синьхуа со ссылкой на заседание Госсовета, которое прошло в минувшую среду.

Что любопытно, это предупреждение для спекулянтов прозвучало как раз в тот момент, когда цены на медь и железную руду достигали своих максимумов.

Как итог, можно сделать вывод, Китай сказал “нет” росту цен на сырье и недвусмысленно намекнул спекулянтам, что с игрой на повышение пора заканчивать. Если этот сигнал не будет услышан, можно не сомневаться, регуляторы перейдут к активным действиям. Механизмов вмешательство в биржевые торги масса, и самый действенный из них - увеличение обеспечительных требований для фьючерсных контрактов. Это приведет к вынужденному закрытию спекулятивных позиций и, как следствие, снижению цен.