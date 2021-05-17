«Коммерсантъ»: Путин и Байден могут встретиться в Швейцарии

Встреча президента России Владимира Путина и президента США Джо Байдена может состоятся в Швейцарии, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники в российских госструктурах. Собеседники издания называют Швейцарию «наиболее вероятной» площадкой саммита. Однако, по информации издания, Кремль еще не дал окончательного согласия на проведение саммита. Источники издания утверждают, что решение о проведении встречи президентов России и США во многом будет зависеть от намеченных на 19–20 мая переговоров глав дипломатических ведомств двух стран Сергея Лаврова и Энтони Блинкена.

13 апреля президент России Владимир Путин и президент США Джозеф Байден провели телефонный разговор. В ходе телефонного разговора президент США провести встречу на высшем уровне в третьей стране, для обсуждения всего спектра проблем, стоящих перед США и Россией.

4 мая Байден заявил, что надеется на встречу с президентом России Владимиром Путиным в июне текущего года в ходе своей поездки в Европу. На 11–13 июня запланировано проведение саммита глав государств G7 (в том числе и президента США), который пройдет в Великобритании.