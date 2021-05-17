Ученые назвали причину быстрого распространения COVID-19 и предложили радикальное решение проблемы

Осознание того, о чем отдельные ученые говорили еще год назад, а именно – что Covid-19 распространяется по воздуху имеет очень важные практические последствия. Для успешной борьбы с ним необходимо переделать системы вентиляции так же, как около двухсот лет назад пришлось переделать систему водоснабжения в Англии и других европейских странах, чтобы успешно бороться с распространением холеры, вирусы которой были обнаружены в зловонных водопроводных трубах. Очищенный воздух внутри помещений будет бороться не только с коронавирусом. Он поможет бороться с гриппом и другими инфекционными болезнями, причиняющими США, например, годовой ущерб в размере свыше 50 млрд долларов. Так что немаленькие затраты на переделку вентиляции, успокаивают ученые, окупятся.

«Мы привыкли к тому, что из кранов у нас льется очищенная вода, объясняет профессор Технологического университета Квинсленда в австралийском Брисбене Лидия Моравска, руководившая крупным исследованием.- Необходимо, чтобы и воздух в помещениях тоже был очищенный».

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В исследовании воздуха участвовали 39 ученых их 14 стран. Они требуют, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала, что с инфекционными болезнями можно бороться, улучшая системы вентиляции. Ученые хотят, чтобы ВОЗ расширила требования к качеству воздуха внутри помещений и включила в них переносимые по воздуху патогены.

Речь идет о громадных изменениях. О масштабе требуемых перемен можно судить по тому, что произошло в 1842 году после появления доклада английского экономиста Эдвина Чедвика о санитарных условиях жизни промышленных рабочих, который стал основой закона об общественном здоровье и создания Главного управления здравоохранения, а также заставил британское правительство потребовать от городских властей королевства организовать очистку воды в системах водоснабжения населения и централизовать системы канализации.

Коронавирус размножается в дыхательной системе человека, куда его частицы проникают из носа и горла больного посредством его дыхания, во время разговора, пения, кашля и чихания. Наиболее крупные частицы, включая видимые невооруженным глазом частички слюны, быстро оседают на землю и находящиеся поблизости поверхности. Что же касается маленьких частиц, то они в виде невидимого аэрозоля могут переноситься на более существенные расстояния и дольше оставаться в воздухе. Длительность их нахождения в воздухе зависит от его влажности, температуры и потоков воздуха.

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Именно, частички из аэрозоля, способные находиться в воздухе многие часы и проникать в помещения, вызвали жаркие споры среди ученых. Хотя переносимые по воздуху инфекционные болезни типа туберкулеза, кори и оспы проследить труднее, чем возбудители, переносимые в зараженной пище и воде, исследования последних 16 месяцев доказывают важную роль аэрозолей в распространении коронавируса.

Результатом стали рекомендации носить защитные маски и другие методики борьбы с инфекцией. Однако сами ученые призывали к более действенным и радикальным мерам.

В открытом письме 240 ученых требовали от властей в июле 2020 года принять дополнительные меры предосторожности. В том числе, улучшить вентиляцию помещений и закрыть зараженному вирусами воздуху доступ в помещения.

Почти за год, прошедший с момента опубликования того письма, ВОЗ как минимум дважды меняла рекомендации. Медицинские чиновники продолжают настаивать на том, что коронавирус «распространяется главным образом через людей, находящихся в близком контакте друг с другом на расстоянии приблизительно метра».

Лидия Моравска возглавляет исследовательский центр качества воздуха в Австралии. Она считает трактовку ВОЗ слишком упрощенной и утверждает, что содержащие Covid-19 воздушно-капельные смеси находятся в плохо вентилируемых и закрытых помещениях дольше.

Только сейчас в ВОЗ наконец согласились с тем, что Моравска говорит уже больше года. Распространение вируса по воздуху отрицалось так долго, возможно, потому что в многочисленных комиссиях, на основе выводов которых власти и составляли свои рекомендации, нет инженеров, специалистов по аэрозолям, гигиене и так далее. Результат упрямства и нежелания более года принимать точку зрения Лидии Моравски и ее сторонников привели к тому, что меры гигиены, заключавшиеся, главным образом, в тщательном мытье рук и поверхностей, принесли мало пользы и не помешали массовому распространению пандемии по всему земному шару. Более эффективной борьбе с пандемией помешало и ложное честолюбие медицинских чиновников и ряда ученых вместе с нежеланием признавать свои ошибки.

Лидия Моравска надеется, что внимание, которое пандемия заставила обратить на защитные маски, и риск заразиться, вдыхая чей-то выдыхаемый воздух, будут способствовать осознанию и необходимости гораздо тщательнее, чем это делается сейчас, очищать поступающий в здания и помещения воздух. Это необходимо для предотвращения повторения того, что происходит сейчас, когда появится очередной респираторный патоген.