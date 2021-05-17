Курс доллара: рубль ждёт ключевое событие

Прошедшую рабочую неделю рубль завершил некоторым ослаблением к основным резервным мировым валютам. Так, в пятницу 14 мая на закрытии основной торговой сессии Московской биржи курс доллара составлял 74,00, а курс евро – 89,83. Таким образом, по сравнению с закрытием 7 мая «американец» подорожал на 18 коп., а «европеец» на 35 коп.

По мнению экспертов, на курсовую динамику повлияли, опубликованные на прошлой неделе данные по инфляции в США. Напомним, вышедшая в среду статистика оказалась впечатляющей – инфляция в Штатах в апреле ускорилась до 4,2%, что стало максимумом за последние 12 лет.

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При этом индекс потребительских цен вырос на 0,8% м/м, что в четыре раза больше прогнозов. Ожидания относительно Core CPI – инфляции, очищенной от цен на продукты питания и энергоносителей, составляли +3,6% – это был бы самый высокий показатель с марта 2011 года, когда было +2,6%.

Однако в этом отношении реальные данные оказались чуть лучше, рост на 3,0% за последние 12 месяцев. Тем не менее это самый большой рост за 12 месяцев с января 1996 года, а скачок на 0,92% за месяц – самый большой с 1981 года.

Мнения и прогнозы экспертов по курсу рубля

По мнению Елизаветы Наумовой из Альфа-банка, всё это вызвало сильную распродажу рискованных активов, к которым относится, в том числе рубль. Однако последовавшая чуть позже риторика членов американского центробанка, которая подтвердила намеренность ФРС не спешить с ужесточением денежно-кредитной политики, успокоила рынки, что отразилось и на курсе рубля, считает она.

«Кроме того, за нашу валюту выступала геополитика. Этот же фактор продолжит поддерживать рубль и на начавшейся неделе. В частности, глобальные игроки находятся в ожидании встречи министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и главы Госдепа Энтони Блинкена, которая запланирована на 20 мая. При удачном её исходе мы ждём укрепления рубля ниже 74,00», – заявила она.

Богдан Зварич из Промсвязьбанка считает, что начавшаяся неделя будет для рубля относительно спокойной. По его мнению, несмотря на то, что ожидается снижение аппетита иностранных инвесторов к риску, это будет нивелировано фактором недооцененности российской валюты относительно текущих уровней рынка энергоносителей.

«Учитывая, что геополитические риски сейчас снижены почти до минимума, рубль наверняка останется в ближайшие дни на нынешних уровнях. Поэтому, мы считаем актуальным для пары доллар рубль коридор 73,00-75,00. При этом ближе к концу недели на фоне встречи Сергея Лаврова и Энтони Блинкена американская валюта может уйти к нижним границам этого коридора», – заявил Зварич.

В свою очередь Юрий Кравченко из ИК «Велес Капитал» предположил, что в ближайшие дни пара доллар-рубль может вернуться к отметке в 75,00. При этом он напомнил, что в конце прошлой недели рубль пытался пробить барьер в 74,00 и в моменте ему это удалось сделать – ближе к закрытию торгов в паре с долларом наша валюта торговалась ниже 73,75 руб. Однако удержаться здесь не смогла и ушла на выходные на уровне в 74,00 руб.

Как пояснил эксперт, все попытки закрепиться ниже 74,00 руб. в паре доллар-рубль глобальные игроки предпринимают только в условиях сократившейся геополитической напряженности.

«Но, если в этой плоскости ситуация на неделе снова обострится, а санкционная риторика возрастёт, чего исключать нельзя, то у доллара будут хорошие шансы вернуться к отметке в 75,00 руб.», – прогнозирует Кравченко.

Прогнозы экспертов по курсу валют. Рубль ждёт ключевое событие

Противоположного мнения придерживается Николай Переславский из CMS Institute, который предположил, что пара доллар-рубль может на этой неделе добраться до своих многомесячных минимумов.

Эксперт напомнил, что в России начинается налоговый период, а он традиционно оказывает поддержку национальной валюте. Кроме того, 20 мая в Рейкьявике пройдут переговоры министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и руководителя американского Госдепа Энтони Блинкена. Как считает он, это событие станет ключевым для формирования курса рубля на перспективу месяца-двух.

«В ходе предстоящей встречи главы внешнеполитический ведомств двух стран могут подтвердить запланированный на июнь саммит лидеров РФ и США. Если это произойдёт, то геополитические риски уйдут с рынков, что может позволить паре доллар-рубль пробить минимумы возле отметки 73,35 или даже опуститься к 73,00», – предположил он.

Между тем Владимир Евстифеев из банка «Зенит» считает, что поводов для укрепления пары доллар-рубль ниже отметки 74,00 пока не видно. Как пояснил он, со стороны рынка ОФЗ поддержка пока минимальная. При этом аукционы российского Минфина проходят в условиях неплохого спроса, тогда как доходности вторичного рынка поднялись примерно на 10 б. п.

«Это отражает инфляционные риски не только на внешних рынках, но и внутри РФ. В этой связи мы пока не видим никаких предпосылок для того, чтобы российская валюта в паре с американской смогла бы перебраться в коридор 73,00-74,00», – полагает эксперт.

Максим Тимошенко из банка «Русский стандарт» подчеркнул, что на перспективу ближайших 3-5 дней поддержку рублю будут оказывать продажи экспортной выручки в налоговый период, который стартует уже сегодня.

С другой стороны, глобальные площадки не могут прийти к общему мнению относительно того, какие шаги предпримет Федрезерв на фоне скачка инфляции в США, а также после последней статистики о безработице, отразившей недельное снижение числа заявок на пособие.

«Учитывая всё вышесказанное мы прогнозируем, что доллар на этой неделе будет торговаться в широком диапазоне 72,50-75,50 руб.», – предположил Тимошенко.

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