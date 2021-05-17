Лавров рассказал о своих ожиданиях от встречи с Блинкеном

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров рассказал о своих ожиданиях от встречи с государственным секретарём США Энтони Бликеном, которая должна состояться 20 мая в Рейкьявике.

В ходе сегодняшней пресс-конференции руководитель российского внешнеполитического ведомства выразил надежду на профессиональный разговор со своим американским коллегой в Рейкьявике, передаёт РИА Новости.

«Рассчитываю на профессиональный разговор, который поможет прояснить конкретные намерения Вашингтона в том, что касается отношений с нами, и в том, что касается их позиции по международным проблемам, затрагивающим так или иначе наши интересы», – подчеркнул Лавров.

Ранее сообщалось, что глава МИД РФ Сергей Лавров и государственный секретарь США Энтони Блинкен договорились провести двустороннюю встречу в Рейкьявике 20 мая.

«12 мая состоялся телефонный разговор Лаврова и Блинкена. Главы внешнеполитических ведомств обменялись мнениями о подходах к ядерной проблеме Корейского полуострова, возобновлению Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, рассмотрению задач в сфере стратегической стабильности», – заявили в министерстве иностранных дел РФ.

Кроме того, отмечалось, что в ходе беседы было затронуто взаимодействие двух стран в Арктическом совете (АС), в том числе в свете перехода председательства в этой структуре к Российской Федерации, который состоится на министерской сессии АС в Рейкьявике 20 мая.

Лавров и Блинкен договорились провести «на полях» этой сессии отдельную встречу для рассмотрения ключевых вопросов двусторонних отношений и международной повестки дня. В МИД также отметили, что был обсуждён график других российско-американских контактов на предстоящий период, включая предложение Вашингтона об организации российско-американского саммита.

