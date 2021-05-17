Минобороны РФ подало иск к корпорации «Иркут» на 503 млн рублей

Минобороны России подало иск к ПАО «Корпорация "Иркут"», входящей в ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация" "Ростеха"», на сумму 503,6 млн руб., говорится в материалах судебной картотеки.

Уточняется, что заявление было направлено в Арбитражный суд Москвы 14 мая, материалы, которые разъясняют суть претензий, к настоящему моменту не опубликованы.

Корпорация «Иркут» производит многоцелевые истребители Су-30, учебно-боевые самолеты Як-130, также компания занимается серийным выпуском и разработкой семейства пассажирских МС-21. Филиал компании «Региональные самолеты» выпускает Superjet 100.

В марте пост первого заместителя - генерального конструктора ПАО «"Корпорация "Иркут"» покинул Олег Демченко, который возглавлял компанию с 2019 года. Место главы «Иркута» занял Анатолий Гайданский, который по совместительству является гендиректором АО «Аэрокомпозит».

