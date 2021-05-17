На объекте «Норникеля» произошла утечка дизельного топлива

В городе Дудинка Красноярского края на одном из объектов «Норникеля» произошла утечка дизельного топлива, передает «РИА Новости», ссылаясь на представителя экстренных служб региона.

«На территории "Таймырской топливной компании" происходит утечка в обвалованный котлован дизельного топлива из емкости 20 тысяч кубических метров», - рассказали собеседники агентства. Они уточняют, что речь, по предварительным данным, может идти об утечке приблизительно 200 литров топлива.

В «Норникеле», комментируя происшествие, заявили о 20 литрах утечки, при этом в компании заверили, что воздействие на окружающую среду исключено, передает ТАСС.

«17 мая в 04:05 на Дудинской нефтебазе АО "Таймырская топливная компания" во время осмотра обнаружено незначительное нарушение герметичности резервуара №99, которое проявилось в виде незначительных протечек (около 20 л, которые были собраны в специально оборудованную емкость). Воздействие на окружающую среду исключено», - следует из официального сообщения «Норникеля».

В Роспотребнадзоре Красноярского края рассказали, что причиной утечки дизеля стала коррозия бака, в котором хранится топливо. К настоящему моменту весь объем топлива перекачен в резервные свободные емкости. «Норникель», в свою очередь, проинформировал о происшествии все надзорные и регулирующие органы.

29 мая прошлого года у дороги, ведущей к ТЭЦ-3 Норильска, из-за разлива более 20 тыс. т. дизельного топлива была загрязнена почва и близлежащие реки, которые обеспечивали водой жителей района Кайеркан города Норильска.

10 марта текущего года компания «Норильский никель» выплатила за происшествие по решению суда 146,2 млрд руб., компенсировав тем самым нанесенный экологии вред.

