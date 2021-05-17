Эксперт рассказал, чего ждать от цен на нефть в мае

На минувшей неделе нефтяные цены росли на данных по инфляции в США, что стало поводом для укрепления доллара и снижения спроса на риск у игроков, сообщает «Российская газета», ссылаясь на главу аналитического управления банка «Зенит» Владимира Евстифеева.

Также участники рынка продолжат и на текущей неделе отслеживать очаги эпидемии коронавируса в ряде азиатских стран и, прежде всего, в Индии, что не позволит сырью вырасти значительно.

«Любые сигналы о слабых перспективах роста спроса на энергоносители в этих странах вызывают реакцию котировок», - прокомментировал эксперт. Он уверен, что до конца месяца котировки будут показывать слабые разнонаправленные колебания. Он уточнил, что ситуация вокруг американской компании Colonial Pipeline не влияет на нефтяные цены, поскольку нормальная работа корпорации уже восстановлена.

При этом цены на сырье в мае будет подогревать экономическая статистика в ряде стран мира, свидетельствующая об улучшении ситуации.

«Реакция на инфляционную статистику в США была подавлена риторикой ФРС, продолжающей говорить о необходимости сохранить стимулирующую денежно-кредитную политику», — добавил Евстифеев.

На этом фоне котировки нефти сорта Brent могут закрепиться выше отметки $67 за баррель, подытожил эксперт.

