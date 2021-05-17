Опрос показал, сколько россиян готовы отказаться от интернета

12% россиян готовы полностью отказаться от использования интернета, говорится в исследовании банка «Открытие», имеющегося в распоряжении РИА «Новости». Еще 31% граждан готовы частично ограничить его использование.

«Частично отказаться от Интернета готовы 31% россиян. О полной готовности порвать с виртуальной реальностью и о наличии такого опыта в своей жизни заявили 12% опрошенных», - рассказывают эксперты.

58% опрошенных считают интернет неотъемлемой частью своей жизни и не готовы даже частично отказаться от использования всемирной сети.

Самый высокий процент таких респондентов выявлен в Сибири (63%). В Приволжье и Москве и области не представляют себе жизни без интернета по 61%, в Южном федеральном округе (45%).

При этом большинство россиян предпочитают реальную жизнь виртуальной, о чем заявили 62% опрошенных. На Северном Кавказе в этом уверены 70% граждан, на Урале - 69%, на Дальнем Востоке – 48%. Еще 34% опрошенных считают одинаково интересной и реальную жизнь и виртуальную. Только 4% участников опроса заявили, что виртуальная реальность предпочтительнее реальной действительности.

Исследование, в котором приняли участие 1000 россиян в возрасте 18-65 лет, проводилось в период с 8 по 13 мая.

