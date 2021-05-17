ОСАГО – из чего складывается стоимость?

На чем основывается стоимость ОСАГО?

При расчете цены полиса, страховые компании берут во внимание следующие параметры:

мощность транспортного средства;

регион регистрации;

стаж водителя и его возраст;

аккуратность вождения;

количество водителей;

продолжительность действия полиса.

Прежде, чем купить полис ОСАГО, следует воспользоваться калькулятором страхования и сравнить условия в разных компаниях.

Мощность мотора

Для двигателей мощностью не более 50 л.с. коэффициент расчета равняется 0,6. Показатели выше имеются вес 0,9. Если мощность силового агрегата превышает 150 л.с., то коэффициент увеличивается до 1,6.

Регион регистрации

Каждый регион предполагает наличие отдельного коэффициента. Он определяется на основе вероятности попадания в ДТП. Чем больше риск, тем выше коэффициент.

Примеры коэффициентов в разных регионах

Самый высокий коэффициент установлен в Москве – 2,0. На территории области он опускается до 1,7. Для примера в Чеченской республике коэффициент равняется 0,6.

Стаж водителя и возраст

Чем больше стаж, тем меньше коэффициент. С возрастом аналогичное соотношение. Наименьший коэффициент имеют водители со стажем от 3 лет и возрастом от 22 лет.

Аккуратность вождения

Для аккуратных водителей страховка обходится дешевле, т.к. вероятность попадания в ДТП снижается. За каждый год езды без попадания в аварию предусматривается 5-процентная скидка. Максимальный размер дисконта составляет 50 %.

Количество водителей

Если автомобиль будет использоваться несколькими водителями, то в страховке производятся соответствующие записи. Коэффициент, в таком случае, будет составлять, 1,8. Для единоличного управления коэффициент по полису равняется 1,0.

Продолжительность действия полиса

Наиболее выгодно оформлять поиск от 10 месяцев, когда коэффициент равен 1,0. При покупке полиса на срок до 9 месяцев можно получить скидку, но тогда придется докупать дополнительные месяца, которые уже будут обходиться дороже. Изначальная экономия приведет к увеличению затрат.

Заказать ОСАГО можно через Интернет, для этого достаточно знать номер диагностической карты и зайти на сайт страховой компании. Электронный полис имеет такую же юридическую силу, как и бумажный.